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Компания Nokia продала свой бизнес со смарт-часами

НовостиОбщество    31.05.2018 - 22:23
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Бизнес включал трекеры активности и смарт-часы

Компания Nokia сообщила о продаже бизнеса в сфере цифрового контроля над здоровьем, а один из руководителей уходит в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Nokia в четверг объявила, что продала свой небольшой бизнес в сфере цифрового контроля над здоровьем, который включал трекеры активности и смарт-часы", - отмечает издание.

Также указано, что одно из высокопоставленных лиц покинет компанию после почти года работы.

Отмечается, что цифровой контроль здоровья был одной из тех отраслей компании, которую считали особенно перспективной, учитывая сильную конкуренцию на рынке традиционной связи.

Напомним, в феврале прошлого года сообщалось, что компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, планирует вывести на рынок смарт-часы под этим брендом.

Тогда ожидалось, что компания не будет конкурировать с обычными производителям "умных" часов, так как их продукт будет иметь больше медицинское назначение. В частности, будет отслеживать частоту сердечных сокращений, мерить шаги и расстояние и сможет управляться через приложение с помощью iPhone или Android-устройства.

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Теги публикации: Nokia, бизнес, смарт-часы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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