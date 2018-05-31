Компанія Nokia продала свій бізнес зі смарт-годинниками

Бізнес включав трекери активності та смарт-годинники

Компанія Nokia повідомила про продаж бізнесу у сфері цифрового контролю над здоров’ям, а один із керівників йде у відставку. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Nokia у четвер оголосила, що продала свій невеликий бізнес у сфері цифрового контролю над здоров’ям, який включав трекери активності та смарт-годинники", - зазначає видання.

Також вказано, що один із високопосадовців залишить компанію після майже року роботи.

Зазначається, що цифровий контроль здоров’я був однією з тих галузей компанії, яку вважали особливо перспективною з огляду на сильну конкуренцію на ринку традиційної телекомунікації.

Нагадаємо, у лютому минулого року повідомлялося, що компанія HMD Global, яка володіє правами на бренд Nokia, планує вивести на ринок смарт-годинник під цим брендом.

Тоді очікувалось, що компанія не буде конкурувати зі звичайними виробникам "розумних" годинників, так як їх продукт буде мати більше медичне призначення. Зокрема, буде відстежувати частоту серцевих скорочень, міряти кроки і відстань і зможе управлятися через додаток за допомогою iPhone або Android-пристрої.