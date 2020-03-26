Компания НЕСТ завершила строительство бизнес-центра HILLFORT Business Mansion

«HILLFORT Business Mansion» - это уникальный проект, который гармонично вписался в исторический центр Киева и соответствует всем международным критериям недвижимости класса «А».

Компания «НЕСТ» завершила строительство «HILLFORT Business Mansion» - нового бутикового бизнес-центр класса «А», который расположился в историческом центре Киева, по адресу: ул. Михайловская, 12.

Команда «НЕСТ» ставила целью создать уникальный проект, который бы гармонично вписался в архитектурный ансамбль исторического Киева и в то же время функционально полностью соответствовал всем международным критериям класса «А». «Лучшая локация, лучший уровень, лучший сервис» - именно такой философии придерживается «HILLFORT Business Mansion».

Бизнес-центр состоит из девятиэтажного здания и трёхуровневневого подземного паркинга на 93 паркоместа, что позволит арендатором решить проблему парковки в центральной части города. Общая площадь бизнес-центра - около 14 000 квадратных метров, из которых офисное пространство открытого типа займёт 8 550 «квадратов».

Офисные помещения в «HILLFORT Business Mansion» созданы в формате «Open space», что дает возможность адаптировать пространство к индивидуальным потребностям арендатора. Минимальный лот для одного арендатора – от 300 квадратных метров.

При создании «HILLFORT Business Mansion» компания «НЕСТ» стремилась создать максимально комфортную и эффективную среду для своих арендаторов, поэтому особое внимание было уделено внутреннему пространству бизнес-центра.

Интерьеры зон общего пользования спроектированы согласно последним мировым тенденциям дизайна офисной недвижимости класса «А». Более, чем трехметровая высота потолков создает атмосферу свободного пространства и поддерживает концепцию бутикового стиля бизнес-центра – первого подобного решения в Украине. Дополнительной «фишкой» проекта являются просторные открытые террасы и балконы на всех этажах бизнес-центра, что позволит насладиться видами исторического центра Киева в перерывах между продуктивной работой.

Для разработки и реализации технических решений были привлечены ведущие компании-производители с мировым именем: комфортная обстановка офисов обеспечивается благодаря качественной звукоизоляции, естественному освещению, проникающему к каждому рабочему месту через панорамные окна SHUCO, современным системам вентиляции и кондиционирования Daikin, а скоростные лифты KONE с максимальным временем ожидания в 10 секунд помогут сэкономить драгоценное для вашего бизнеса время.

Безопасность бизнес-центра обеспечивается круглосуточной охраной, видеонаблюдением, а также пропускной системой контроля доступа. На всех этажах установлены автоматическая спринклерная система пожаротушения, а также система дымоудаления.

Дополнительно в бизнес-центре предусмотрены инклюзивные решения – пандус и туалеты для маломобильных людей.

Новый бизнес-центр уже успел стать лауреатом престижных всеукраинских строительных премий: «iBuild 2019» (в номинации «Открытие года - Лучший проект реновации исторической среды»), а также CP AWARDS 2020 (в номинации «Проект коммерческой недвижимости – бизнес-центр»).

«Мы рады сообщить о завершении строительства «HILLFORT Business Mansion и приглашаем арендаторов приступать к ремонтным и отделочным работам в офисных помещениях» - комментирует Илья Величко, коммерческий директор компании «НЕСТ».

Ознакомиться с более детальной информацией о «HILLFORT Business Mansion» и записаться на просмотр можно на сайте http://www.nest.ua/#hillfort или по телефону +38 (067) 334 58 55.