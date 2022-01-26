Компания нардепа "За Майбутнє" для получения "социального" газа поменяла вид деятельности

Компания "Клуб Сыра", принадлежащая совладельцу сети АЗС WOG нардепу Степану Ивахиву (группа "За Майбутнє"), спустя неделю после введения госрегулирования цен на газ, изменила свой КВЭД на производство молока, чтобы получить 166 тыс. куб. м "социального" газа по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные единого реестра юридических лиц Министерства юстиции.

Запись о смене основного вида деятельности - КВЭДа - датирована 6 января.

До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33). После 6 января КВЭД был изменен на 10.51 - переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о "социальном" газе.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль "Клуб Сыра" Ивахива получил квоту на 166 тыс. м3 природного газа по льготной цене.