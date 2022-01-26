ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанія нардепа "За Майбутнє" для отримання "соціального" газу змінила вид діяльності

Новость на русском →
Київ, Середа 26 січня 2022 11:32
Компанія нардепа "За Майбутнє" для отримання "соціального" газу змінила вид діяльності Фото: Міністерство агрополітики (minagro.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "Клуб Сиру", що належить співвласникові мережі АЗС WOG нардепу Степану Івахіву (група "За Майбутнє"), через тиждень після введення держрегулювання цін на газ змінила свій КВЕД на виробництво молока, щоб отримати 166 тис. куб. м "соціального" газу за пільговою ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції.

Запис про зміну основного виду діяльності - КВЕД - датований 6 січня.

До цього компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, олією та жирами (КВДЕ 46.33). Після 6 січня КВЕД було змінено на 10.51 - переробка молока, виробництво сиру та олії. Саме КВЕД 10.51 потрапляє під наказ Мінагро про "соціальний" газ.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики, на лютий "Клуб Сиру" Івахіва отримав квоту на 166 тис. м3 природного газу за пільговою ціною.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики більш ніж у 2,5 рази збільшило список агрокомпаній та агрохолдингів, які у лютому претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Усього на лютий потреба всіх 256 компаній у пільговому газі становить 15,69 млн м3. Понад 10% цього обсягу відійде птахофабрикам представника "Слуги народу" у Дніпропетровській області.

Група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга народу" у парламенті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ