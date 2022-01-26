Компанія нардепа "За Майбутнє" для отримання "соціального" газу змінила вид діяльності

Компанія "Клуб Сиру", що належить співвласникові мережі АЗС WOG нардепу Степану Івахіву (група "За Майбутнє"), через тиждень після введення держрегулювання цін на газ змінила свій КВЕД на виробництво молока, щоб отримати 166 тис. куб. м "соціального" газу за пільговою ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції.

Запис про зміну основного виду діяльності - КВЕД - датований 6 січня. До цього компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, олією та жирами (КВДЕ 46.33). Після 6 січня КВЕД було змінено на 10.51 - переробка молока, виробництво сиру та олії. Саме КВЕД 10.51 потрапляє під наказ Мінагро про "соціальний" газ. Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики, на лютий "Клуб Сиру" Івахіва отримав квоту на 166 тис. м3 природного газу за пільговою ціною.