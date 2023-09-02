Компанія Mini офіційно представила електричні Countryman та Cooper: що відомо

Британський автовиробник Mini в один день представив два нові електромобілі – міський хетчбек Cooper та кросовер Countryman.

Цікаво, що компанія до 2030 року зобов'язується повністю відмовитися від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Але до цієї ключової дати і хетчбек, і новий кросовер пропонуватимуться на ринках із беензиновими та дизельними моторами.

Новий Mini Cooper

Новий електричний Cooper доступний у двох конфігураціях. Базова версія машини оснащена електродвигуном потужністю 181 л. За його допомогою машина зможе розганятися з місця до 100 км/год за 7,3 секунди та проїхати 305 км із повністю зарядженим акумулятором ємністю 40,7 кВт/год.

Більш сильний варіант з електромотором на 215 к.с. забезпечує час розгону від 0 до 100 км/год за 6,7 секунди, а акумулятор збільшеної до 54,2 кВт/год ємності гарантує запас ходу до 402 км. Mini поки що не розкриває ціни на новий Cooper. Європейський продаж новинки стартує навесні 2024 року, тоді ж модель, ймовірно, з'явиться і в Україні.

Новий Mini Countryman

Третє покоління кросовера буде доступне також у двох електричних модифікаціях. Новий Countryman має довжину 4429 мм. Це на 13 см більше, ніж попередник. Крім того, автомобіль став на 6 см вищим і трохи ширшим.

Британський автовиробник зазначає, що новий Countryman є найбільшою моделлю Mini. Об'єм багажника збільшився на 55 літрів і складає 460 літрів.

Фанатам марки запропонують дві електричні модифікації новинки. У початковій версії Countryman E встановлений електродвигун потужністю 201 к.с. Цього достатньо, щоб машина розганялася з місця до 100 км/год за 8,6 секунд. Countryman SE ALL4 оснастили парою електромоторів сумарною віддачею 308 "сил". Незалежно від версії, на авто встановлено тягову батарею ємністю 64,7 кВт/год, якої достатньо для подолання 462 км на одному заряді.