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Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці

П'ятниця 01 вересня 2023 05:30
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Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці Фото: Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen офіційно представила дев'яте покоління моделі Passat. Вперше за 50-річну історію моделі автомобіль буде доступний лише у кузові "універсал".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Volkswagen.

Автомобіль збудовано на модернізованій платформі MQB Evo. Вона вже відома автомобільному світу за новим Golf, на ньому ж збудують майбутні Tiguan та Audi A3. Порівняно з попередником колісна база авто збільшилася на 50 мм.

Відомо, що новий Passat уперше отримає плагін-гібридну модифікацію. Поєднуючи електромотор із 1,5-літровим бензиновим двигуном, силова установка сумарно розвиває 272 к.с. Завдяки акумуляторній батареї ємністю 19,7 кВт*год. машина може проїхати до 100 км на електротязі.

Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці

Серед інших варіантів двигунів - "м'який" гібрид 1.5 eTSI потужністю 150 к.с., пара варіантів 2.0 TSI на 204 і 265 к.с., а також три турбодизелі потужністю від 120 до 190 к.с. Новинка від Volkswagen доступна тільки з роботизованою трансмісією DSG, а також у передньо- та повнопривідній конфігураціях.

Наголошується, що в салоні простір для ніг задніх пасажирів зріс на 50 мм, а багажний простір збільшився на 40 літрів і в похідному становищі становить 690 літрів. Якщо скласти спинки заднього ряду, це значення збільшиться до 1920 л.

Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці

Світові продажі нового Volkswagen Passat розпочнуться навесні 2024 року. За попередніми даними, українська прем'єра також відбудеться до літа наступного року. Але точніша дата появи новинки на українському ринку стане відома пізніше.

Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці

Раніше повідомлялося, що компанія Toyota за підсумками першого півріччя 2023 стала найбільшим у світі виробником автомобілів, випередивши німецький Volkswagen AG та інших конкурентів.

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