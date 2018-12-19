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Компания Маска открыла в США первый подземный скоростной тоннель

Новости » Инфраструктура    19.12.2018 - 09:45
Компания Маска открыла в США первый подземный скоростной тоннель
Фото: подземный скоростной тоннель (twitter.com/boringcompany)

Тоннель открыла компания The Boring Company владельца SpaceX Илона Маска

The Boring Company владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла в США первый скоростной подземный тоннель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System начал работу в городе Хоторн, где находится штаб-квартира компании. На строительство объекта ушло почти два года.

Сообщается, что первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок дороги протяженностью 1,8 км

На официальном сайте компании говорится, что для того чтобы решить проблемы пробок, нужно перенести дороги в 3D. В частности, это означает появление летающих машин или специальных тоннелей. Однако так как они с существующими к настоящему времени технологиями менее устойчивы к различным погодным явлениям, компания решила строить тоннели.

По данным агентства, стоимость одного такого тоннеля составляет порядка 10 млн долларов. В эту цену входят все земляные работы, строительство внутренней инфраструктуры с освещением, вентиляцией, системами безопасности, связи.

Напомним, в конце ноября компания The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

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