Компанія Маска відкрила в США перший підземний швидкісний тунель

Фото: підземний швидкісний тунель (twitter.com/boringcompany)

Тунель відкрила компанія The Boring Company власника SpaceX Ілона Маска

The Boring Company власника приватної космічної компанії SpaceX Ілона Маска відкрила в США перший швидкісний підземний тунель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двокілометровий підземний тунель Loop Transportation System почав роботу в місті Хоторн, де знаходиться штаб-квартира компанії. На будівництво об'єкта пішло майже два роки.

Повідомляється, що першим в тунелі проїхав співробітник компанії Tesla Model X. За дві хвилини автомобіль проїхав всю ділянку дороги протяжністю 1,8 км

На офіційному сайті компанії говориться, що для того щоб вирішити проблеми пробок, потрібно перенести дороги в 3D. Зокрема, це означає появу літаючих машин або спеціальних тунелів. Так як перші з існуючими до теперішнього часу технологіями менш стійкі до різних погодних явищ, компанія вирішила будувати тунелі.

За даними агентства, вартість одного такого тунелю становить близько 10 млн доларів. У цю ціну входять всі земляні роботи, будівництво внутрішньої інфраструктури з освітленням, вентиляцією, системами безпеки, зв'язку.

Нагадаємо, в кінці листопада компанія The Boring Company закончила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом.