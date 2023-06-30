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Компания для Малиновского. "Марсель" подписал вратаря из Украины

Новина українською →
Марсель, Пятница 30 июня 2023 12:29
Компания для Малиновского. "Марсель" подписал вратаря из Украины Фото: Екатерина Боклач перебралась в "Марсель" (om.fr)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Екатерина Боклач сменила прописку в пределах чемпионата Франции. Теперь она будет защищать цвета марсельского "Олимпика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

19-летняя вратарь покинула "Гренобль". Сезон 2022/23 был для молодой украинки дебютным во французском первенстве.

Боклач в новой команде получила свитер с 1-м номером. В ходе презентации голкипера "Марсель" выделил ее сильные качества – высокий рост, игра ногами и хорошая реакция. Она успела сыграть 11 матчей в составе сборной Украины U-19.

Женская команда "Марселя" прошлый сезон провела в группе B Дивизиона 2. Там провансальцы финишировали на второй строчке, позволив "Сент-Этьену" повыситься в классе. В Кубке Франции команда дошла до четвертьфинала.

Ранее "Олимпик" назначил испанца Марселино новым наставником мужской команды. В январе к "Марселю" присоединился Руслан Малиновский. Украинец провел за новую команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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