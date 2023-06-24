Маліновський отримав нового тренера в "Марселі": хто працюватиме з грандом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Іспанець Марселіно Гарсія Тораль очолив "Марсель". 57-річний тренер готуватиме провансальців до нового сезону.

Досвідчений фахівець уклав із французьким грандом контракт на 2 роки. Він перебував без роботи з літа минулого року, коли покинув "Атлетік" із Більбао. Марселіно двічі вивів басків до фіналу Кубка Іспанії та здобув Суперкубок Іспанії-2021.

"Наші діалоги про команду та проект зумовили прийняття обґрунтованого та зваженого рішення. Я особисто та весь мій штаб упевнені в проекті. Я знаю про вантаж відповідальності цієї місії, тож ми цілком будемо віддані їй", – заявив новий керманич "Марселя".

Що відомо про "Марсель"

Французький гранд, заснований у 1899 році. Дев'ятиразовий чемпіон Франції, здобув 10 Кубків Франції, 3 Кубка ліги, 3 Суперкубка Франції.

Пік "Олімпіка" припав на кінець 80-х і початок 90-х. Тоді "Марсель" виграв 4 чемпіонські титули та тріумфував у Лізі чемпіонів 1992/93. Епоха перемог завершилася у 1994 році, коли за спробу підкупу суперника провансальців відправили в другий дивізіон.

У січні на правах оренди до "Марселя" приєднався Руслан Маліновський. Українець провів за нову команду 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. У міжсезоння "Олімпік" викупить хавбека за 10 млн євро.