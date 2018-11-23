Компания MAINSTREAM разрывает контракт с компанией YUM! Brands, официальным представителем KFC в Украине

Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме Профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC.

А та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании.

В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands

«Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции Достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые Компанией KFC. Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время Революции Достоинства», - заявила управляющий директор компании MAINSTREAM Светлана Сверчкова.

Информация о компании

MAINSTREAM – независимое PR-агентство, которое работает на рынке Украины с 2004 года. За 14 лет работы было реализовано более 2 100 PR и event-проектов. Ежегодно MAINSTREAM входит в ТОП-3 рейтинга лучших украинских PR-агентств по биллингам. Трижды получило престижную международную премию в сфере коммуникаций SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 в категории «Russia and CIS»; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Media Relations/Corporate Media Relations, ТОП-50 лучших PR проектов мира; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории «Manufacturing»). MAINSTREAM работает с национальными и международными клиентами во всех сферах – от промышленного производства до IT-технологий и FMCG-сектора. Миссия агентства – предоставлять PR-услуги корпоративным клиентам для повышения капитализации компании. Основными ценностями компании является соблюдение этических стандартов в работе с клиентами и действия в интересах общественности