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Компанія MAINSTREAM розриває контракт з компанією YUM! Brands, офіційним представником KFC в Україні

Новини » Новини компаній    23.11.2018 - 09:35
Компанія MAINSTREAM розриває контракт з компанією YUM! Brands, офіційним представником KFC в Україні

Незважаючи на всі прописані нами ризики і попередження, пов'язані з відкриттям ресторану в Будинку Профспілок, вони не були почуті офісом KFC.
А та комунікація, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії.
У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands

«Ми пам'ятаємо і шануємо трагічні події на Майдані. Ми брали активну участь в Революції Переваги і поділяємо прагнення нашого народу до європейського шляху розвитку. Ми приносимо вибачення всім українцям за рішення, прийняті Компанією KFC. Нам дуже шкода, що ми так і не змогли донести інвесторам важливість і недоторканність пам'яті про загиблих під час Революції Переваги », - заявила керуючий директор компанії MAINSTREAM Світлана Сверчкова.

Інформація про компанію
MAINSTREAM - незалежне PR-агентство, яке працює на ринку України з 2004 року. За 14 років роботи було реалізовано більше 2 100 PR і event-проектів. Щорічно MAINSTREAM входить в ТОП-3 рейтингу кращих українських PR-агентств по білінгу. Тричі отримало престижну міжнародну премію в сфері комунікацій SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 категорії «Russia and CIS»; SABRE Gold EMEA Awards 2013 категорії Media Relations / Corporate Media Relations, ТОП-50 кращих PR проектів світу; SABRE Gold EMEA Awards 2013 категорії «Manufacturing»). MAINSTREAM працює з національними і міжнародними клієнтами у всіх сферах - від промислового виробництва до IT-технологій і FMCG-сектора. Місія агентства - надавати PR-послуги корпоративним клієнтам для підвищення капіталізації компанії. Основними цінностями компанії є дотримання етичних стандартів у роботі з клієнтами і дії в інтересах громадськості

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