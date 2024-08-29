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Компанія, яку пов'язували з Медведчуком, стала стратегічним постачальником палива для "Укрнафти": що відомо

Фото: Компанія, яку пов'язували з Медведчуком, стала стратегічним постачальником палива для "Укрнафти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Державна компанія "Укрнафта" співпрацює з постачальником нафтопродуктів ТОВ "Одінойл", яка раніше була частиною мережі автозаправок "Глуско", пов’язаної з Віктором Медведчуком. Компанія з червня отримала понад мільярд гривень за постачання палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Як відомо, Віктор Медведчук потрапив під санкції РНБО ще в лютому 2021 року, і одним з об'єктів санкцій стала мережа АЗС "Глуско". Мережа була сформована на базі роздрібного бізнесу російської компанії "Роснєфть".

У 2021-2022 роках мережа заправок була передана в управління АРМА, згодом - "Укрнафті".

Як зазначає видання, такі контракти не тільки можуть приносити значні прибутки колишнім власникам "Глуско", але й можуть відкривати доступ до чутливої інформації про постачання палива стратегічно важливому державному підприємству.

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Укрнафта