Компания Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации завода "Большевик"

Аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" состоится 27 октября 2021 года. Стартовая цена составит 1 млрд 390 млн грн.

"От приватизации выиграют все - и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который, вместо заброшенной территории, получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, и миллиардные поступления от приватизации", - заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Предполагается, что помимо современных жилых комплексов, компания Кивана построит на месте промышленных кварталов инновационные медучреждения, школу, детские сады и другую инфраструктуру, необходимую для комфорта жителей.

Фото: Аднан Киван (пресс-служба)

Напомним, завод расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы. Сейчас здание бывшего промышленного комплекса находится в полуразрушенном состоянии - большая часть цехов первого машиностроительного завода простаивает, а оборудование изношено на 80%.