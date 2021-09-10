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Компанія Ківана братиме участь в аукціоні по приватизації заводу "Більшовик"

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 13:23
Компанія Ківана братиме участь в аукціоні по приватизації заводу "Більшовик" Фото: компанія Ківана братиме участь в аукціоні по приватизації заводу "Більшовик" (epravda.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Корпорація KADORR Group, що належить Аднану Ківану візьме участь в аукціоні по приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"), який відбудеться 27 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Аукціон з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" відбудеться 27 жовтня 2021 року. Стартова ціна складе 1 млрд 390 млн грн.

"Від приватизації виграють всі - і працівники, яким заборгували зарплати, і Київ, який, замість покинутої території, отримає проекти комплексного розвитку, і державний бюджет у вигляді погашення боргів в розмірі 500 млн грн, і мільярдні надходження від приватизації", - заявив голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Передбачається, що крім сучасних житлових комплексів, компанія Ківана побудує на місці промислових кварталів інноваційні медустанови, школу, дитячі садки та іншу інфраструктуру, необхідну для комфорту мешканців.

Компанія Ківана братиме участь в аукціоні по приватизації заводу &quot;Більшовик&quot;

Фото: Аднан Ківан (прес-служба)

Нагадаємо, завод розташований на перетині вулиці Вадима Гетьмана і проспекту Перемоги. Зараз будівля колишнього промислового комплексу знаходиться в напівзруйнованому стані - велика частина цехів першого машинобудівного заводу простоює, а обладнання зношене на 80%.

Как сообщалось, перенос аукциона по продаже "Объединенной горно-химической компании", крупнейшего предприятия Европы по добыче титанового сырья, поможет повысить его стартовую цену.

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