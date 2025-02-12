Компанія Kia показала рамний пікап Tasman: приємно здивував ціною

У салоні встановлено сенсорний кластер із двома екранами, але є й аналогові клавіші. Запропоновано багато аксесуарів для кастомізації: у заводському наборі є тенти, кунг, шноркель, намет на дах та різні види бамперів. Версія X-Pro, яку можна упізнати за особливим оформленням екстер'єру, також відрізняється збільшеним на 28 міліметрів кліренсом: у такого Tasman він дорівнює 252 мм.

Повнопривідний пікап отримав позашляхові шини, електронне блокування диференціала та позашляхові режими. Ціна топового Tasman – близько 45 тисяч доларів.

Зазначається, що автомобіль побудований на рамі сходового типу. Корейцям пропонують авто з бензиновим турбомотором T-GDI об'ємом 2,5 літра, що видає 281 кінську силу та 421 Нм. У парі з ним працює восьмиступінчастий "автомат". На інших ринках будуть й дизельні варіанти. Наступними мають стати Австралія, Африка та Близький Схід.