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Компания Kia показала рамный пикап Tasman: приятно удивил ценой

Фото: Kia показала рамный пикап Tasman (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Рамный пикап Kia, который в прошлом году дебютировал в Саудовской Аравии, вышел на рынок. Продажи новинки начались с родной Южной Кореи, где модель в начальной комплектации оценили в 24 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В салоне установлен сенсорный кластер с двумя экранами, но есть и аналоговые клавиши. Предложено много аксессуаров для кастомизации: в заводском наборе есть тенты, кунг, шноркель, палатка на крышу и различные виды бамперов. Версия X-Pro, которую можно узнать по особому оформлению экстерьера, также отличается увеличенным на 28 миллиметров клиренсом: у такого Tasman он равен 252 мм.

Полноприводный пикап получил внедорожные шины, электронную блокировку дифференциала и внедорожные режимы. Цена топового Tasman - около 45 тысяч долларов.

Отмечается, что автомобиль построен на раме лестничного типа. Корейцам предлагают авто с бензиновым турбомотором T-GDI объемом 2,5 литра, выдающим 281 лошадиную силу и 421 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат". На других рынках будут и дизельные варианты. Следующими должны стать Австралия, Африка и Ближний Восток.

 

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KiaАвтомобильный рынок