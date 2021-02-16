Компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию COVID-вакцины в ЕС
Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на применение своей вакцины от коронавируса в Европейском союзе. Официальную заявку уже получило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу (CMA) для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) оценит вакцину, известную как COVID-19 Vaccine Janssen, по ускоренному графику", - говорится в сообщении.
Комитет может предоставить заключение относительно вакцины до середины марта при условии, что данные компании об эффективности, безопасности и качестве препарата являются достаточно исчерпывающими и надежными.
Сейчас EMA оценивает дополнительные данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.
Отметим, что это четвертая заявка на COVID-вакцины с начала пандемии. Ранее разрешение на использование в Евросоюзе получили вакцины от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Вакцина компании Johnson & Johnson является однодозовой. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.
Напомним, в начале февраля Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%.
Также известно, что Украина ведет с Johnson & Johnson переговоры о поставке вакцины.