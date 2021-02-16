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Компанія Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в ЄС

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 16 лютого 2021 21:20
Компанія Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в ЄС Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі. Офіційну заявку вже отримало Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Про це повідомляє прес-служба Агентства.

"EMA отримала заявку на умовний дозвіл на продаж (CMA) для вакцини від COVID-19, розроблену Janssen-Cilag International NV. Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) оцінить вакцину, відому як COVID-19 Vaccine Janssen, за прискореним графіком", - йдеться в повідомленні.

Комітет може надати висновок щодо вакцини до середини березня за умови, що дані компанії щодо ефективності, безпеки та якості препарату є достатньо вичерпними і надійними.

Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності і безпечності вакцини, а також її якості.

Зазначимо, що це четверта заявка на COVID-вакцини з початку пандемії. Раніше дозвіл на використання в Євросоюзі отримали вакцини від компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

Вакцина компанії Johnson & Johnson є однодозовою. При цьому препарат можна зберігати у звичайних холодильниках, на відміну від інших вакцин, для яких потрібні сверххолодні морозильні камери.

Нагадаємо, на початку лютого Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини в Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

Також відомо, що Україна веде з Johnson & Johnson переговори про поставку вакцини.

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