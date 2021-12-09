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Компания "Интергал-Буд" стала триумфатором IBUILD 2021

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 15:47
Компания "Интергал-Буд" стала триумфатором IBUILD 2021

8 декабря состоялась церемония награждения IX Всеукраинской строительной Премии IBUILD 2021. Компания "Интергал-Буд" получила сразу три награды, среди которых и одна из ключевых – "Застройщик года".

IBUILD – главная строительная премия Украины, которая определяет лучших представителей отрасли и лучшие строительные проекты. В этом году "Интергал-Буд" одержала победу в номинациях: "Застройщик года", "Репутация и доверие" и "Лучший жилой комплекс премиум-класса".

"Это не в первый раз, когда "Интергал-Буд" признают лучшей компанию на рынке. Однако нынешняя премия особенная для нас. В 2021 году мы отметили свое 18-летие. В течение столь длительного времени "Интергал-Буд" демонстрировала стабильное развитие. Мы выстояли в кризисные для отрасли периоды, укрепив свои позиции. Нам доверяют потребители, которые выбирают нас именно за нашу надежность и устойчивость", – отметила Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

Награду "Лучший жилой комплекс премиум-класса" получил БФК INTERGAL CITY. Это флагманский проект в портфеле "Интергал-Буд".

"К комплексам премиального класса обычно приковано наиболее пристальное внимание, ведь для их строительства используются только лучшие материалы и технологии. Победа INTERGAL CITY в этой категории свидетельствует об исключительности проекта. Это будет настоящая архитектурная жемчужина Киева, город будущего и по форме, и по наполнению", – отметила Екатерина Закалюжная, руководительница отдела продаж БФК INTERGAL CITY.

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