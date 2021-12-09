Компанія "Інтергал-Буд" стала тріумфатором IBUILD 2021

8 грудня відбулась церемонія нагородження ІХ Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD 2021. Компанія "Інтергал-Буд" отримала одразу три нагороди, серед яких й одна з ключових – "Забудовник року".

IBUILD – головна будівельна премія України, яка визначає кращих представників галузі та кращі будівельні проєкти. Цьогоріч "Інтергал-Буд" отримала перемогу у номінаціях: "Забудовник року", "Репутація і довіра" та "Кращий житловий комплекс преміум-класу".

"Це не вперше, коли "Інтергал-Буд" визнають кращою компанію на ринку. Однак цьогорічна премія особлива для нас. У 2021 році ми відсвяткували своє18-річчя. Протягом такого тривалого часу "Інтергал-Буд" демонструвала стабільний розвиток. Ми вистояли у кризові для галузі періоди, зміцнивши свої позиції. Нам довіряють споживачі, які обирають нас саме за нашу надійність та стійкість", – зазначила Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд".

Нагороду "Кращий житловий комплекс преміум-класу" отримав БФК INTERGAL CITY . Це флагманський проєкт у портфелі "Інтергал-Буд".

"До комплексів преміального класу, зазвичай, прикута найбільша увага, адже для їх будівництва використовуються лише найкращі матеріали та технології. Перемога INTERGAL CITY у цій категорії свідчить про винятковість проєкту. Це буде справжня архітектурна перлина Києва, місто майбутнього і за формою, і за наповненням", – зауважила Катерина Закалюжна, керівниця відділу продажів БФК INTERGAL CITY.