Компания Илона Маска почти готова имплантировать чипы в человеческий мозг

Neuralink в ближайшее время начнет и имплантировать чипы в человеческие мозги. Компания американского предпринимателя Илона Маска уже ищет для этих целей человека на должность директора по клиническим испытаниям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вакансию Clinical Trial Director компании Neuralink.
Из описания вакансии известно, что новый сотрудник Neuralink будет контролировать испытания чипа для соединения мозга человека с компьютером. Тесты компания планирует проводить непосредственно на людях. В команде будущего директора будут ведущие инженеры и передовые врачи. Офис компании находится в городе Фримонт (Калифорния, США).
Чипы Neuralink будут одновременно записывать и стимулировать мозговую деятельность. Разработка компании предназначена для медицинских целей. Предполагается, что микрочипы помогут в случае серьезных трав спинного мозга, а также при неврологических расстройствах.
Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что имплантация чипов Neuralink запланирована на 2022 год. Компания уже провела испытания на обезьянах. Илон Маск утверждал, что чипы безопасные и надежные, а при необходимости их можно без каких-либо повреждений для человека извлечь из мозга.