Компания Илона Маска почти готова имплантировать чипы в человеческий мозг

Neuralink в ближайшее время начнет и имплантировать чипы в человеческие мозги. Компания американского предпринимателя Илона Маска уже ищет для этих целей человека на должность директора по клиническим испытаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вакансию Clinical Trial Director компании Neuralink.

Из описания вакансии известно, что новый сотрудник Neuralink будет контролировать испытания чипа для соединения мозга человека с компьютером. Тесты компания планирует проводить непосредственно на людях. В команде будущего директора будут ведущие инженеры и передовые врачи. Офис компании находится в городе Фримонт (Калифорния, США).

Чипы Neuralink будут одновременно записывать и стимулировать мозговую деятельность. Разработка компании предназначена для медицинских целей. Предполагается, что микрочипы помогут в случае серьезных трав спинного мозга, а также при неврологических расстройствах.