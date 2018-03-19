Компания Google передавала американской полиции GPS-данные пользователей

Google показала все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия
Полиция города Роли в штате Северная Каролина (США) объявила о сотрудничестве с компанией Google. Полученные данные помогут быстрее раскрывать преступления, передает Tech Crunch.
В полиции рассказали, что в одном деле Google показала все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия, при этом компания не раскрыла личные данные пользователей.
Кроме того, в другом деле она указала устройства, попавших в зону размером 68 квадратных километров в момент убийства.
Как известно, большинство телефонов, планшетов и ноутбуков имеют GPS, Wi-Fi и модуль мобильной связи, с помощью которых можно легко определить местоположение человека, если он присоединен к одной из этих сетей.
Согласно информации издания, запросы на получение данных начали поступать в компанию несколько лет назад. Сотрудники Google заявили, что к ним приходят ордера на раскрытие данных около 80 тыс. пользователей каждые полгода. Указано, что информация раскрывалась в 65% случаев.
Также Google предоставляла данные не только об операционной системе Android, но и об устройствах, на которых установлено его программное обеспечение, использующее геолокацию.
Напомним, в ноябре сообщалось, что смартфоны с операционной системой Android отправляют геолокационные данные компании Google без ведома пользователей.