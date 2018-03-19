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Интервью

Компания Google передавала американской полиции GPS-данные пользователей

НовостиТелеком & IT    19.03.2018 - 20:34
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Google показала все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия

Полиция города Роли в штате Северная Каролина (США) объявила о сотрудничестве с компанией Google. Полученные данные помогут быстрее раскрывать преступления, передает Tech Crunch.

В полиции рассказали, что в одном деле Google показала все смартфоны, которые находились рядом с местом происшествия, при этом компания не раскрыла личные данные пользователей.

Кроме того, в другом деле она указала устройства, попавших в зону размером 68 квадратных километров в момент убийства.

Как известно, большинство телефонов, планшетов и ноутбуков имеют GPS, Wi-Fi и модуль мобильной связи, с помощью которых можно легко определить местоположение человека, если он присоединен к одной из этих сетей.

Согласно информации издания, запросы на получение данных начали поступать в компанию несколько лет назад. Сотрудники Google заявили, что к ним приходят ордера на раскрытие данных около 80 тыс. пользователей каждые полгода. Указано, что информация раскрывалась в 65% случаев.

Также Google предоставляла данные не только об операционной системе Android, но и об устройствах, на которых установлено ​​его программное обеспечение, использующее геолокацию.

Напомним, в ноябре сообщалось, что смартфоны с операционной системой Android отправляют геолокационные данные компании Google без ведома пользователей. 

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Теги: Google, Соединенные Штаты Америки
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