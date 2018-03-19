Компанія Google передавала американській поліції GPS-дані користувачів

Поліція міста Ролі в штаті Північна Кароліна (США) оголосила про співпрацю з компанією Google, зокрема, отримані дані допоможуть швидше розкривати злочини, передає Tech Crunch.

У поліції розповіли, що в одній справі Google показала всі смартфони, які знаходилися поряд з місцем події, при цьому компанія не розкрила особисті дані користувачів.

Крім того, в іншій справі вона вказала пристрої, що потрапили в зону розміром 68 квадратних кілометрів в момент вбивства.

Як відомо, більшість телефонів, планшетів і ноутбуків мають GPS, Wi-Fi і модуль мобільного зв'язку, з допомогою яких можна легко визначити місцезнаходження людини, якщо вона приєднаний до однієї з цих мереж.

Згідно з інформацією видання, запити на отримання даних почали надходити в компанію кілька років тому. Співробітники Google заявили, що до них приходять ордера на розкриття даних близько 80 тис. користувачів кожні півроку. Зазначено, що інформація розкривалася в 65% випадків.

Також Google надавала дані не тільки про операційній системі Android, але і про пристрої, на яких встановлено його програмне забезпечення, що використовує геолокацію.

Нагадаємо, в листопаді повідомлялося, що смартфони з операційною системою Android відправляють геолокаційні дані компанії Google без відома користувачів.