UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Компанія Meta планує ще одне велике скорочення співробітників у цьому році

Фото: компанія Meta готує нову хвилю скорочень (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Meta скоротить ще 10000 співробітників до кінця цього року. Це стало другою хвилею масових звільнень у компанії через економічну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Акції компанії після цієї новини зросли на 6%. Масові звільнення стали частиною великої перебудови, протягом якої Meta відмовиться від планів щодо наймання 5000 співробітників, спростить пріоритетні проекти та зменшить кількість "середнього" менеджменту.

Перша хвиля скорочень у компанії почалася ще осінню минулого року, коли звільнили близько 11000 робітників, або 13% від всього персоналу компанії. Кількість працівників удвічі зросла станом на 2020-й рік.

За даними сайту Layoffs.fyi, всього технологічні корпорації за цей рік звільнили близько 300000 працівників.

Нагадаємо, що компанія Google на початку року також заявила про масові скорочення. Згодом до неї доєднались Yahoo, Twitter та Amazon.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FacebookМарк Цукерберг