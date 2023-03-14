Компанія Meta планує ще одне велике скорочення співробітників у цьому році

Meta скоротить ще 10000 співробітників до кінця цього року. Це стало другою хвилею масових звільнень у компанії через економічну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Акції компанії після цієї новини зросли на 6%. Масові звільнення стали частиною великої перебудови, протягом якої Meta відмовиться від планів щодо наймання 5000 співробітників, спростить пріоритетні проекти та зменшить кількість "середнього" менеджменту.

Перша хвиля скорочень у компанії почалася ще осінню минулого року, коли звільнили близько 11000 робітників, або 13% від всього персоналу компанії. Кількість працівників удвічі зросла станом на 2020-й рік.

За даними сайту Layoffs.fyi, всього технологічні корпорації за цей рік звільнили близько 300000 працівників.