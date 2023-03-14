Компанія Meta планує ще одне велике скорочення співробітників у цьому році

Meta скоротить ще 10000 співробітників до кінця цього року. Це стало другою хвилею масових звільнень у компанії через економічну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
Акції компанії після цієї новини зросли на 6%. Масові звільнення стали частиною великої перебудови, протягом якої Meta відмовиться від планів щодо наймання 5000 співробітників, спростить пріоритетні проекти та зменшить кількість "середнього" менеджменту.
Перша хвиля скорочень у компанії почалася ще осінню минулого року, коли звільнили близько 11000 робітників, або 13% від всього персоналу компанії. Кількість працівників удвічі зросла станом на 2020-й рік.
За даними сайту Layoffs.fyi, всього технологічні корпорації за цей рік звільнили близько 300000 працівників.
Нагадаємо, що компанія Google на початку року також заявила про масові скорочення. Згодом до неї доєднались Yahoo, Twitter та Amazon.
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