Компания Meta планирует еще одно крупное сокращение сотрудников в этом году

Meta сократит еще 10000 работников до конца этого года. Это стало второй волной массовых увольнений в компании из-за экономического кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
Акции компании после этой новости выросли на 6%. Массовые увольнения стали частью крупной перестройки, в течение которой Meta откажется от планов найма 5000 сотрудников, упростит приоритетные проекты и уменьшит количество "среднего" менеджмента.
Первая волна сокращений в компании началась еще осенью прошлого года, когда уволили около 11000 рабочих, или 13% от всего персонала компании. Количество работников вдвое возросло по состоянию на 2020 год.
По данным сайта Layoffs.fyi, всего технологические корпорации за этот год уволили около 300 000 работников.
Напомним, что компания Google в начале года также заявила про массовые сокращения. К ней присоединились Yahoo, Twitter и Amazon.
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