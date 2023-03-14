RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компания Meta планирует еще одно крупное сокращение сотрудников в этом году

Фото: компания Meta готовит новую волну сокращений (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Meta сократит еще 10000 работников до конца этого года. Это стало второй волной массовых увольнений в компании из-за экономического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Акции компании после этой новости выросли на 6%. Массовые увольнения стали частью крупной перестройки, в течение которой Meta откажется от планов найма 5000 сотрудников, упростит приоритетные проекты и уменьшит количество "среднего" менеджмента.

Первая волна сокращений в компании началась еще осенью прошлого года, когда уволили около 11000 рабочих, или 13% от всего персонала компании. Количество работников вдвое возросло по состоянию на 2020 год.

По данным сайта Layoffs.fyi, всего технологические корпорации за этот год уволили около 300 000 работников.

Напомним, что компания Google в начале года также заявила про массовые сокращения. К ней присоединились Yahoo, Twitter и Amazon.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookМарк Цукерберг