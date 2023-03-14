Компания Meta планирует еще одно крупное сокращение сотрудников в этом году

Meta сократит еще 10000 работников до конца этого года. Это стало второй волной массовых увольнений в компании из-за экономического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Акции компании после этой новости выросли на 6%. Массовые увольнения стали частью крупной перестройки, в течение которой Meta откажется от планов найма 5000 сотрудников, упростит приоритетные проекты и уменьшит количество "среднего" менеджмента.

Первая волна сокращений в компании началась еще осенью прошлого года, когда уволили около 11000 рабочих, или 13% от всего персонала компании. Количество работников вдвое возросло по состоянию на 2020 год.

По данным сайта Layoffs.fyi, всего технологические корпорации за этот год уволили около 300 000 работников.