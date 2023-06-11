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Компанія Essity, виробник Libero та Zewa, остаточно йде з російського ринку

Фото: компанія Essity остаточно йде з російського ринку (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Шведський виробник засобів особистої гігієни та продукції медичного призначення Essity остаточно піде з російського ринку до кінця червня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що компанія підписала відповідну угоду, схвалену владою РФ. Згідно з опублікованим документом, діяльність Essity в РФ буде остаточно припинено до кінця другого кварталу 2023 року.

За даними компанії, в 2022 чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу продажів компанії.

Компанія Essity – це виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою у Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена у 150 країнах світу. Компанія була утворена в 2017 році шляхом виділення з материнської компанії SCA спрямування санітарно-гігієнічних виробів. Серед ключових брендів Essity – Libresse, TENA, Libero та ін.

Компанія Essity раніше анонсувала про звільнення з РФ

Шведська компанія Essity, яка є одним із провідних виробників товарів особистої гігієни та продукції медичного призначення, ухвалила рішення про звільнення з Росії у квітні 2022 року. Тоді ж було розпочато саму процедуру виходу компанії з РФ.

В результаті планів згортання бізнесу активи компанії в Росії впали в ціні більш ніж на 1 млрд шведських крон.

Станом на початок 2022 року активи компанії на території Росії оцінювалися в 1,4 млрд шведських крон (близько 130 млн доларів).

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