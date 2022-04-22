Ведущий шведский производитель товаров личной гигиены Essity уходит из России

Шведская компания Essity, которая являемся одним из ведущих производителей товаров личной гигиены и продукции медицинского назначения, приняла решение об уходе из России. Компания работает в 150 странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на квартальный отчет компании .

Компания реализует свою продукцию приблизительно в 150 странах под брендами TENA и Tork, а также под такими брендами, как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Штат компании Essity составляет около 46 тыс. сотрудников. Продажи в 2021 году достигли 12 млрд евро. Головной офис компании находится в Стокгольме, в Швеции.

Согласно документу, активы компании на территории России оцениваются в 1,4 млрд шведских крон (около 130 млн долларов).

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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