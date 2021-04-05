Компания «Доброград» - Лучшее предприятие Украины – 2020 по итогам ранжирования в Национальном рейтинге «Звезда Качества»

Уже 10 лет группа компаний «Доброград», которая является одной из лидирующих компаний-застройщиков, успешно работает на рынке недвижимости Украины, строя качественные жилые комплексы по современным технологиям в пригороде Киева.

За годы своей работы компания построила и ввела в эксплуатацию более 40 домов в 7 масштабных проектах, таких как: ЖК «Пионерский квартал», ЖК «Пионерский квартал 2», ЖК «Гостомель Сити», ЖК «Черновола», ЖК «Украинка», ЖК «Сакура», таунхаусы «BestHouse».

Миссия ГК «Доброград» - создавать достойные условия для работы и жизни, чтобы каждый житель чувствовал себя максимально комфортно, а также формировать визуальную часть города, которая войдет к архитектурному наследию нашей страны.

Компания Доброград, которая стремительно развивается с 2011 года и зарекомендовала себя, как надежный застройщик - неоднократно получала высокие показатели и оценки, занимая достойные позиции в рейтингах лучших компаний Украины.

Стремясь обеспечить всех желающих качественным и доступным жильем, развивая Украину, компания ставит перед собой высокие цели и день за днем, шаг за шагом уверенно достигает их.

Доброград строит будущее!

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