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Компания «Доброград» - Краще підприємство України – 2020 по підсумках ранжування в Національному рейтингу «Зірка Якості»

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 11:58

Вже 10 років поспіль група компаній «Доброград», яка є однією з лідируючих компаній-забудовників, успішно працює на ринку нерухомості України, будуючи якісні житлові комплекси за сучасними технологіями у передмісті Києва.

Компания «Доброград» - Краще підприємство України – 2020 по підсумках ранжування в Національному рейтингу «Зірка Якості»

За роки своєї роботи компанія збудувала та ввела в експлуатацію понад 40 будинків в 7 масштабних проєктах, таких як: ЖК «Піонерський квартал», ЖК «Піонерський квартал 2», ЖК «Гостомель Сіті», ЖК «Чорновола», ЖК «Українка», ЖК «Сакура», таунхауси «BestHouse».

Місія ГК «Доброград» – створювати гідні умови для роботи та життя, щоб кожен мешканець почував себе максимально комфортно, а також формувати візуальну частину міста, що увійде до архітектурної спадщини нашої країни.

Компанія Доброград, яка стрімко розвивається з 2011 року та зарекомендувала себе, як надійний забудовник – неодноразово отримувала високі показники та оцінки, займаючи гідні позиції в рейтингах кращих компаній України.

Прагнучи забезпечити усіх бажаючих якісним та доступним житлом, розбудовуючи Україну, компанія ставить перед собою високі цілі й день за днем, крок за кроком впевнено досягає їх.

Доброград будує майбутнє!

Окремо хочемо відмітити роботу Національного рейтингу «Зірка Якості», ви робите важливу справу, оцінюєте та виділяєте кращі компанії. Якщо хочете дізнатись чи є ваша компанія в рейтингу переходьте за посиданням rating.zirkayakosti.com.ua.

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