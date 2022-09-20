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Компанія "Датагруп-Volia" інвестувала 500 млн грн в опорну мережу в рамках першого етапу модернізації

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Вівторок 20 вересня 2022 14:20

Компанія "Датагруп-Volia", що є одним із лідерів телекомунікаційного ринку України, оголосила про завершення першого етапу програми з модернізації мережі, яка реалізується у партнерстві зі світовим лідером у галузі виробництва мережевого обладнання - компанією Cisco. На ці потреби в межах першого етапу модернізації, вже було проінвестовано близько 500 мільйонів гривень.

Компанія &quot;Датагруп-Volia&quot; інвестувала 500 млн грн в опорну мережу в рамках першого етапу модернізації

"Після завершення проєкту наша мережа стане однією з найбільших та гнучких на телеком-ринку України. Це вже надало нові можливості у побудові відмовостійких і швидкісних каналів зв’язку для наших корпоративних та оптових клієнтів і партнерів. А для домашніх абонентів вже збільшилась швидкість доступу до мережі Інтернет із мінімальною затримкою в години пікового навантаження", - прокоментував подію Андрій Валь, технічний директор "Датагруп-Volia".

"У воєнний час саме надійність та доступність зв’язку є критично важливими чинниками. І ми дуже раді, що саме технології Cisco зможуть забезпечити український бізнес та абонентів якісним і надійним інтернетом", - зазначив Сергій Мартинчук, голова представництва Cisco в Україні.

Об’єднана мережа "Датагруп-Volia" є однією з найбільших в країні, охоплює населені пункти у 22 областях України та має близько 34 тис. км власних волоконно-оптичних ліній. Завдяки власній великій мережі міжміських ліній по всій країні компанія може оперативно скеровувати потоки трафіка на резервні канали для швидкого відновлення послуг, якщо трапляються магістральні аварії.

В межах першого етапу модернізації, побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900 Гбіт/с та встановлено 200 одиниць високотехнологічного обладнання, що дозволило підвищити відмовостійкість опорної мережі більш ніж удвічі. Також, завдяки модернізації на ключових ділянках пропускна здатність мережі збільшилась у 10 разів.

Компанія &quot;Датагруп-Volia&quot; інвестувала 500 млн грн в опорну мережу в рамках першого етапу модернізації

Стабільність та швидкість доступу до послуг забезпечується високою оптоволоконною проникністю мереж у всіх містах присутності. Завдяки сучасному мережевому обладнанню компанія має змогу проводити цілодобовий моніторинг параметрів мережі для виявлення пошкоджень і аварій та оперативного їх усунення.

"Датагруп-Volia" від початку війни сконцентрувала всі свої зусилля на підтримці та покращенні якості надання послуг зв’язку по всій Україні. Фахівці компанії працюють у режимі 24/7, іноді ризикуючи життям. Проводили ремонтні роботи з відновлення послуг у звільнених містах, а також працювали над впровадженням нової мережі та підключенням до неї критичних сервісів. Наразі встановлено понад 200 одиниць нового обладнання на опорній мережі. З 24 лютого нашими технічними спеціалістами ліквідовано понад 40 000 тисяч аварій та пошкоджень на мережі, більшість з яких безпосередньо пов'язані з бойовими діями. Попри постійні роботи з відновлення пошкоджених, через бойові дії ліній ми пишаємося тим, що змогли реалізувати перший етап такого амбітного проєкту із модернізації", - підкреслює Михайло Шелемба, СЕО "Датагруп-Volia".

"Датагруп" - всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому. Компанія є провідним українським оператором фіксованого зв’язку в корпоративному та оптовому сегментах. "Датагруп" надає широкий спектр послуг для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, інтернет-послуги та телебачення, кібербезпеку й захист від DDoS-атак, послуги телефонії та аутсорсинг контакт-центрів, хмарні послуги та послуги дата-центру. Для приватних користувачів "Датагруп" надає послуги доступу в інтернет, телебачення і телефонії.

Volia - провідний національний український провайдер телекомунікацій, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: цифрове, HD та інтерактивне телебачення, швидкісний доступ до інтернету та послуги одного з найбільших центрів обробки даних в Україні.

Компанія пропонує понад 200 телеканалів від українських та найкращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від найкращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних стандартів у галузі авторського права та суміжних прав. Онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 тис. фільмів і серіалів від таких кіностудій, як Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, і Film.ua.

Cisco - світовий лідер у галузі інформаційних технологій, який з 1984 року сприяє розвитку інтернету. Співробітники компанії, її партнери та рішення, що розроблюються, забезпечують безпечні з'єднання, допомагаючи скористатися перевагами цифрових технологій майбутнього вже сьогодні.

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