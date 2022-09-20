Компания "Датагруп-Volia" инвестировала 500 млн грн в опорную сеть в рамках первого этапа модернизации

Компания "Датагруп-Volia", являющаяся одним из лидеров телекоммуникационного рынка Украины, объявила о завершении первого этапа программы по модернизации сети, реализуемой в партнерстве с мировым лидером в области производства сетевого оборудования – компанией Cisco. На эти нужды в рамках первого этапа модернизации уже было проинвестировано около 500 миллионов гривен.

"По завершении проекта наша сеть станет одной из крупнейших и гибких на телеком-рынке Украины. Это уже предоставило новые возможности в построении отказоустойчивых и скоростных каналов связи для наших корпоративных и оптовых клиентов и партнеров. А для домашних абонентов уже увеличилась скорость доступа сети интернет с минимальной задержкой в часы пиковой нагрузки", - заявил Андрей Валь, технический директор "Датагруп-Volia".

"В военное время именно надежность и доступность связи - критически важные факторы. И мы очень рады, что именно технологии Cisco смогут обеспечить украинский бизнес и абонентов качественным и надежным интернетом", - отметил Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине.

Объединенная сеть "Датагруп-Volia" является одной из крупнейших в стране, охватывает населенные пункты в 22 областях Украины и насчитывает около 34 тыс. км собственных волоконно-оптических линий. Благодаря собственной обширной сети междугородных линий по всей стране компания может оперативно направлять потоки трафика на резервные каналы для быстрого восстановления услуг, если случаются магистральные аварии.

В рамках первого этапа модернизации построено 11 дополнительных резервных линков общей емкостью более 900 Гбит/с и установлено 200 единиц высокотехнологичного оборудования, что позволило повысить отказоустойчивость опорной сети более чем вдвое. Также благодаря модернизации на ключевых участках пропускная способность сети увеличилась в 10 раз.

Стабильность и скорость доступа к услугам обеспечивается высокой оптоволоконной проницаемостью сети во всех городах присутствия. Благодаря современному сетевому оборудованию компания может проводить круглосуточный мониторинг параметров сети для обнаружения повреждений и аварий и оперативного их устранения.

"Датагруп-Volia" с начала войны сконцентрировала все свои усилия на поддержке и улучшении качества предоставления услуг связи по всей Украине. Специалисты компании работают в режиме 24/7, иногда рискуя жизнью. Проводили ремонтные работы по восстановлению услуг в освобожденных городах, работали над внедрением новой сети и подключением к ней критических сервисов. В настоящее время установлено более 200 единиц нового оборудования на опорной сети. С 24 февраля нашими техническими специалистами ликвидировано более 40 000 тысяч аварий и повреждений на сети, большинство из которых напрямую связаны с боевыми действиями. Несмотря на постоянные работы по восстановлению поврежденных, из-за боевых действий линий мы гордимся тем, что смогли реализовать первый этап такого амбициозного проекта по модернизации", - подчеркивает Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп-Volia".

"Датагруп" – всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания является ведущим украинским оператором фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Датагруп предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидения, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидение и телефонию.

Volia – ведущий национальный украинский провайдер телекоммуникаций, предоставляющий современные телекоммуникационные услуги: цифровое, HD и интерактивное телевидение, скоростной доступ в интернет и услуги одного из крупнейших центров обработки данных в Украине.

Компания предлагает более 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные стандарты в области авторского права и смежных прав. Онлайн-кинотеатр Volia TV является одним из самых больших в Украине и насчитывает более 20 тыс. фильмов и сериалов от таких киностудий, как Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox и Film.ua.

Cisco – мировой лидер в области информационных технологий, который с 1984 года способствует развитию интернета. Сотрудники компании, ее партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные соединения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня.