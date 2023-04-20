Компанія CNH Industrial, що володіє Case та New Holland, продає свій бізнес у Росії

Один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
Оголошено, що російські активи оцінені у 60 млн доларів. У компанії не повідомили, кому буде продано бізнес. У CNH Industrial пояснили, що рішення про продаж російського бізнесу ухвалено після припинення поставок до країни у березні 2022 року.
У прес-службі додали, що у російському відділенні CNH Industrial працювало близько 200 осіб, їм продовжили виплачувати зарплату з моменту зупинення роботи.
За підсумками 2021 фінансового року виторг CNH Industrial у Росії склав 380 млн доларів, що становить 2% від консолідованого виторгу компанії. Крім того, в CNH Industrial також оцінили свої додаткові витрати через відчуження активів у Росії 20 млн доларів.
Раніше ми писали, що данська компанія Vestas, яка виробляє обладнання для "зеленої" енергетики, вирішила повністю припинити діяльність у Російській Федерації.
Крім того, ми писали, що Hitachi Energy оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.