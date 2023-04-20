Компания CNH Industrial, владеющая Case и New Holland, продает свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial, которому в частности принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Объявлено, что российские активы оценены в 60 млн долларов. В компании не сообщили, кому будет продан бизнес. В CNH Industrial пояснили, что решение о продаже российского бизнеса принято после приостановки поставок в страну в марте 2022 года.

В пресс-службе добавили, что в российском отедлении CNH Industrial работали около 200 человек, им продолжили выплачивать зарплату с момента остановки работы.

По итогам 2021 финансового года выручка CNH Industrial в России составила 380 млн долларов, что составляет 2% от консолидированной выручки компании. Кроме того, в CNH Industrial также оценили свои дополнительные расходы из-за отчуждения активов в России в 20 млн долларов.