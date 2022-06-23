Компания Cisco сворачивает бизнес в России и Беларуси
Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco принял решение свернуть свой бизнес в России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Причиной такого решения стало то, что темпы ухода западных компаний из РФ ускоряются.
Отметим, еще в марте Cisco прекратила деловые операции, в том числе продажи и обслуживание в регионе.
Напомним, американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России. Решение было принято спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране.
А сеть ресторанов McDonald’s, которая прекратила работу еще в начале полномасштабного вторжения России может вернуться на украинский рынок в ближайшие месяцы. Компания работает над обновлением протоколов безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.