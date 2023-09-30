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Компанія Baykar інвестує 100 млн доларів в Україну: на що підуть кошти

Субота 30 вересня 2023 12:46
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Компанія Baykar інвестує 100 млн доларів в Україну: на що підуть кошти Фото: Халюк Байрактар, гендиректор Baykar (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Турецька компанія Baykar інвестує в Україні 100 млн доларів у три проєкти. Один із них - завод з виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За словами генерального директора Baykar Халюка Байрактара, одна із інвестицій - це завод з виробництва БпЛА, будівництво якого вже розпочалось. Також він додав, що його планують завершити близько за півтора року.

Зокрема, як передає кореспондент "Укрінформ", гендиректор додав, що виробництво буде самодостатнім, екологічним, а також взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а Туреччина - БпЛА, на яких вставляють ці двигуни.

"Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції", - зауважив керівник турецької компанії.

Байрактар пояснив, що нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів й Україні має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів.

"Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету", - відзначив Байрактар.

Будівництво заводі Baykar в Україні

19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

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