Компания Avellana Gold заявляет о попытке рейдерского захвата активов

Международный инвестор Avellana Gold, который работает в Украине с 2016 года и инвестирует в разработку полиметаллических руд на Закарпатье, обратился к правоохранительным органам, бизнес-ассоциациям и посольству США из-за попытки рейдеров захватить активы компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение компании.

Представители компании заявляют, что их активами пытается завладеть группа рейдеров. Следовательно Avellana Gold надеется, что эти учреждения вмешаются в ситуацию.

"Мы направили открытое письмо господину президента, министру внутренних дел и всем высокопоставленным чиновникам Украины с просьбой принять все законные меры, поддержать нашу горнодобывающую инвестиционную компанию и остановить попытки запугать наших работников. При вашей поддержке, мы серьезно настроены продолжать инвестировать в проект, который в краткосрочной перспективе полностью обеспечит промышленные потребности украинской экономики в производстве некоторых промышленных и драгоценных металлов", - говорится в официальном сообщении Avellana Gold.

Как отмечается, что в течение последних 12 месяцев Avellana Gold Ltd. построила новую фабрику в Мужиево. На ней уже работают 15 специалистов, участвующих в подготовке пилотного запуска во второй половине июня 2019 года.

В официальном обращении говорится, что рейдеры начали давление на Avellana Gold в мае этого года. Тогда лица, которые представляют компанию BVI Cengart Financial Inc. (Александр Маштепа, Дмитрий Зайцев и Владимир Гуртовой), известные в Украине как фигуранты ряда уголовных дел, публично заявили о себе как инвесторах Мужиевского месторождения, принадлежащего Avellana Gold Ltd.

Также сообщается, что частью рейдерской схемы является постоянная информационная атака, где компанию Avellana Gold умышленно связывают с представителями предыдущей власти, в частности Виталием Захарченко.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор компании Avellana Gold Ltd Брайан Сэведж, который отметил: "Наши инвестиции создали привлекательный актив, чего до нас в регионе не было достигнуто за 17 лет. В течение этого периода, мы строго придерживались всех законов Украины и боролись со многими попытками противодействий и попытками подтолкнуть нас к переговорам с группами людей, которые называли себя "инвесторами". Однако недавние новости заставили меня просить внимания и помощи для защиты от физической угрозы нашим местным директорам и персоналу".

Представители компании указывают, что в мае комитет кредиторов под председательством Дмитрия Зайцева принял незаконное решение о введении процедуры санации ООО "Закарпатполиметаллы" и привлечения якобы нового иностранного инвестора - компанию Gofer. По данным британского открытого реестра, основателем Gofer Corporation является Cengart Financial Inc, а директором - Александр Маштепа.

Кроме того, как известно, Зайцев и Маштепа - фигуранты известного дела о рейдерстве универмага "Украина".

Брайан Сэведж заявляет, что решение Cengart Financial Inc по санации посягает на права и законные интересы Avellana Gold Ltd. как законного владельца лицензии на добычу. "Также действия Cengart содержат признаки противодействия законной хозяйственной деятельности ЧАО "Карпатская рудная компания", которое является 100% дочерней компанией Avellana Gold Ltd.", - сообщает генеральный директор Avellana Gold.

Также в Avellana Gold Ltd. предполагают - деятельности Gofer может способствовать ряд работников дочерних предприятий и чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины.

О факте давления свидетельствует и недавняя ситуация - на территорию построенной фабрики Avellana Gold Ltd. в селе Мужиево пыталась проникнуть группа неустановленных лиц. Она угрожала физической расправой сотрудникам компании и сельскому голове Мужиево, о чем сообщено в Береговский РО УМВД Украины в Закарпатской области.

"Нам стало известно также и о том, что эта группа лиц, с помощью местного депутата Чаба Пейтера, активиста партии "КМКС Партия венгров Украины", пыталась подбить часть венгерского населения села противодействовать реализации экологического проекта инвестора", - говорится в обращении.

Сообщается, что Avellana Gold, по просьбе местной власти и жителей села, начала внедрять на территории Мужиевского месторождения комплексную экологическую программу. Она направлена на устранение экологических последствий, оставшихся 12 лет назад от деятельности предыдущего пользователя недрами - банкрота ООО "Закарпатполиметаллы".