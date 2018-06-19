Компания «Альянс Энерго Трейд» помогла детям-сиротам

Украинская компания «Альянс Энерго Трейд» оказала благотворительную помощь Центру социально-психологической реабилитации детей «Злагода» (г. Белая Церковь) и Детскому дому «Чебурашка» (пгт. Рокитное, Киевская обл).

Компания обеспечила детские дома мебелью, спортивным инвентарем, а дети получили в подарок одежду, игрушки и вещи первой необходимости.

Также для детей организовали праздник с играми, конкурсами, мыльным шоу, настоящим фургоном мороженого и другими угощениями. Пообщавшись с детьми, каждый из них рассказал о том, что ему нравится делать, кто чем увлекается и что хотелось бы сделать в жизни выйдя из детского дома.

В детском доме «Чебурашка» живет 31 ребенок от 4 до 17 лет, а в Центре социально-психологической реабилитации детей «Злагода» - 40 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Помощь незащищенных и малообеспеченных слоев населения в Украине - одно из основных направлений социальной ответственности компании «Альянс Энерго Трейд». В частности, помощь детям-сиротам по всей стране стала доброй традицией в компании.

"Альянс Энерго Трейд" один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на внутренний рынок Украины.