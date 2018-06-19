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Компанія «Альянс Енерго Трейд» допомогла дітям-сиротам

НовиниНовости компаний    19.06.2018 - 15:16

Українська компанія «Альянс Енерго Трейд» надала благодійну допомогу Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» (м Біла Церква) і Дитячому будинку «Чебурашка» (смт. Рокитне, Київська обл).
Компанія забезпечила дитячі будинки меблями, спортивним інвентарем, а діти отримали в подарунок одяг, іграшки та речі першої необхідності.

Також для дітей організували свято з іграми, конкурсами, мильним шоу, справжнім фургоном морозива та іншими частуваннями. Поспілкувавшись з дітьми, кожен з них розповів про те, що йому подобається робити, хто чим захоплюється і що хотілося б зробити в житті вийшовши з дитячого будинку.

У дитячому будинку «Чебурашка» живе 31 дитина від 4 до 17 років, а в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» - 40 дітей у віці від 2 до 17 років.

Допомога незахищених та малозабезпечених верств населення в Україні - одне з основних напрямків соціальної відповідальності компанії «Альянс Енерго Трейд». Зокрема, допомога дітям-сиротам по всій країні стала доброю традицією в компанії.

"Альянс Енерго Трейд" один з найбільших постачальників нафтопродуктів на внутрішній ринок України.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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