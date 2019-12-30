Компания Allseas не планирует продолжать строительство "Северного потока-2"

Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, компания Allseas в комментарии российским СМИ заявила о том, что возобновление работ по строительству "Северного потока-2" не планируется. Данное решение связано с введением Вашингтоном санкций против российского газопровода.

В компании добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

Напомним, ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом Козак подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.

Также РБК-Украина писало, что Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.