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Компанія Ахметова передала військовим 40 тисяч літрів палива

Фото: компанія Ахметова передала військовим 40 тисяч літрів палива (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група ДТЕК передала одній із військових частин понад 29 тон (це близько 40 тис. літрів) нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Вся допомога спрямована на забезпечення потреб захисників України. Так за понад 7 місяців повномасштабної війни ДТЕК надав військовим Полтавщини 72 тон (близько 100 тис. л) нафтопродуктів, допоміг у отриманні 11 автомобілів, а також закупив і передав кровоспинні турнікети і бронепластини на суму майже 2 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні у війні з Росією 2,5 млрд грн.

Зокрема, понад 150 тис. бронежилетів з унікальними пластинами зі сталі, дрони, рації, тактичний одяг, тепловізори, камери та іншу техніку і амуніцію. Серед унікальних проектів допомоги - укриття для зміцнення окопів, які виготовляють спеціально для української армії на підприємствах Ріната Ахметова.

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