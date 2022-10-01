Компания Ахметова передала военным 40 тысяч литров топлива

Группа ДТЭК передала одной из воинских частей более 29 тонн (около 40 тыс. литров) нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вся помощь направлена на обеспечение нужд защитников Украины. Так за более чем 7 месяцев полномасштабной войны ДТЭК предоставил военным Полтавщины 72 тонн (около 100 тыс. л) нефтепродуктов, помог в получении 11 автомобилей, а также закупил и передал кровоостанавливающие турникеты и бронепластины на сумму почти 2 млн грн.

В целом, с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн.

В частности, более 150 тыс. бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическая одежда, тепловизоры, камеры и другая техника и амуниция. Среди уникальных проектов помощи - укрытие для укрепления окопов, производимых специально для украинской армии на предприятиях Рината Ахметова.