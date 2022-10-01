RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компания Ахметова передала военным 40 тысяч литров топлива

Фото: компания Ахметова передала военным 40 тысяч литров топлива (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа ДТЭК передала одной из воинских частей более 29 тонн (около 40 тыс. литров) нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вся помощь направлена на обеспечение нужд защитников Украины. Так за более чем 7 месяцев полномасштабной войны ДТЭК предоставил военным Полтавщины 72 тонн (около 100 тыс. л) нефтепродуктов, помог в получении 11 автомобилей, а также закупил и передал кровоостанавливающие турникеты и бронепластины на сумму почти 2 млн грн.

В целом, с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн.

В частности, более 150 тыс. бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическая одежда, тепловизоры, камеры и другая техника и амуниция. Среди уникальных проектов помощи - укрытие для укрепления окопов, производимых специально для украинской армии на предприятиях Рината Ахметова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины