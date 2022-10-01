Компанія Ахметова передала військовим 40 тисяч літрів палива

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Вся допомога спрямована на забезпечення потреб захисників України. Так за понад 7 місяців повномасштабної війни ДТЕК надав військовим Полтавщини 72 тон (близько 100 тис. л) нафтопродуктів, допоміг у отриманні 11 автомобілів, а також закупив і передав кровоспинні турнікети і бронепластини на суму майже 2 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни бізнеси Ріната Ахметова направили на допомогу Україні у війні з Росією 2,5 млрд грн.

Зокрема, понад 150 тис. бронежилетів з унікальними пластинами зі сталі, дрони, рації, тактичний одяг, тепловізори, камери та іншу техніку і амуніцію. Серед унікальних проектів допомоги - укриття для зміцнення окопів, які виготовляють спеціально для української армії на підприємствах Ріната Ахметова.