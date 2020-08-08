В компании, которая забрала ванты с Подольского моста, заявила об обысках

Полиция проводит обыски в ООО "Инжиниринговая мостовая компания", которая вывезла ванты с Подольско-Воскресенского моста. Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал это кражей.

Об этом сообщает "Чесно".

Представитель компании Владимир Болихов называет обыск грабежом, поскольку следователи Подольского управления полиции изъяли у компании не только всю документацию, но и оргтехнику и не дали возможности сделать опись изъятого.

Он уверяет также, что никакой кражи, о которой говорит мэр, не было: ванты - собственность ООО, которую они вывезли на склад для охраны.

Болихов в комментарии "Чесно" рассказал, что генподрядчик ООО "Эко-Строй-Трейд" задолжал компании почти 200 миллионов гривен.

"Но нам сверх предоплаты должны почти 200 миллионов гривен, бухгалтерия знает лучше. Мы сделали очень много работ, и клали асфальт, и делали водоотведение, и красили, делали деформационные швы и прочее. Когда нас год назад приходили проверять, то на мосту работало 185 работников", − заявил он.

Болихов прислал копию письма, датированного 5 августа, где говорится о том, что 12 вант нуждаются в охране, поскольку неустановленные лица повредили их упаковку.

После того компания приняла решение перевезти ванты на охраняемый склад.

По словам Болихова, грузили ванты около двух часов и за это время никто не вызвал полицию.

Напомним, 7 августа Кличко написал в Facebook, что злоумышленники украли с моста 12 новых вант, которые Киев получил от немецкого производителя.

По словам мэра, он обратился в полицию по поводу "бандитских действий, которые произошли на Подольско-Воскресенском мосту".