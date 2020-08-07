Неизвестные вывезли со стройки Подольско-Воскресенского моста часть сооружений

Фото: Подольско-Воскресенский мост (kiev.klichko.org)

Со стройки вывезли 12 новых вантов

Вчера вечером неизвестные вывезли со стройки Подольско-Воскресенского моста 12 новых вантов - тросов для удержания конструкций моста. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

В полиции не уточнили, по какой статье начали уголовное производство, однако заявили, что следственные действия уже начались.

Там также отметили, что, вероятно, ванты мог вывезти один из субподрядчиков из-за якобы накопившихся перед ним долгов со стороны заказчика строительства и генподрядчика.

В своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал детали инцидента. По его словам, вчера около 15 человек, одетых в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали охранников мостового перехода, загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов.

"На данный момент открыто уголовное производство и ведется следствие", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что через несколько часов после происшествия заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании последнего забрать ванты с объекта.

Напомним, в конце июля правоохранители провели массовые обыски по делу о хищениях на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода, сумму убытков оценили в более 80 млн гривен.

Также РБК-Украина разбиралось в ситуации с протестами жителей Русановских садов, через которые проходит строительство моста, и систематическими столкновениями дачников с правоохранителями.