Компанії з держчасткою зобов'язали направити 50% прибутку на дивіденди

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Для Ощадбанку, "Укргідроенерго" та "Укрзалізниці" пільги залишаються в силі

Кабінет міністрів України зобов'язав компанії з державною часткою направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за минулий рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішньою постановою Кабмін встановив базовий норматив відрахувань від чистого прибутку для держпідприємств і компаній з державною часткою на рівні 50%. У той же час норма в розмірі 30% відрахувань залишається в Ощадбанку, "Укргідроенерго" та "Укрзалізниці".

Зазначимо, пільги для "Укргідроенерго" зберігаються, щоб уникнути значного зростання тарифів на електричну енергію та відповідного зростання тарифів для кінцевого споживача. Щодо Ощадбанку 30% є максимальним рівнем ставки виплати дивідендів, передбачений договорами про залучення коштів на зовнішніх ринках капіталу на суму 1,5 млрд доларів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України на 2019 рік підняв з 75% до 90% частку прибутку, яку повинні перераховувати до бюджету державні унітарні підприємства та їх об'єднання. Передбачається, що в цьому році сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень.