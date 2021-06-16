Компании Амирханяна блокируют через АМКУ строительство дорог еще на 6 млрд грн

Компании подсанкционного Араика Амирханяна продолжают блокировать через Антимонопольный комитет Украины дорожные тендеры. Сейчас речь идет о тендерах на сумму 6 млрд грн.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные системы Prozorro.

Так, по данным Prozorro, с конца апреля и по состоянию на средину июня компания фигурирует в качестве участника в нескольких десятках тендеров на общую сумму порядка 9,5 млрд грн.

Кроме того, недавно одна из компаний Амирханяна, ранее известная как "Дорлидер", не принимавшая участия в торгах с 2016 года, вернулась на рынок публичных закупок дорожно-строительных работ под именем "Пивденьдортех" (код ЕГРПОУ 32863396). Это случилось сразу после того, как против Амирханяна Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.

Сейчас ни по одному из публичных тендеров предприятие Амирханяна не подает документов, которые бы доказывали соответствие ее базовым требованиям. В частности, речь идет о подтверждении достаточного количества дорожной техники, квалифицированного персонала, опыта работы на больших объектах.

Компания также не предоставляет базовой банковской гарантии, что является обязательным условием для выполнения работ на такого рода объектах.

Издание отмечает, что "Пивденьдортех" подает документы только чтобы получить статус участника торгов и иметь возможность обжаловать тендерную документацию, действия заказчика строительства, поданные конкурентами документы.

По состоянию на 16 июня АМКУ уже удовлетворил как минимум 4 жалобы компании Амиханяна, заблокировав таким образом капитальный ремонт дороги Кропивницкий - Платоново в Николаевской области (76 - 119 км) (здесь и здесь), текущий средний ремонт 10 км дороги Херсон - Новая Каховка - Геническ прямо на подъездах к Херсону, а также дороги Федоровка - Рыбаковка - База отдыха "Луговое" (25 км в Николаевской области). Общая сумма работ, которые заблокированы "благодаря" действиям АМКУ и компании Амирханяна - 3,2 млрд грн. Будучи отклоненным от участия в тендерах, "Пивденьдортех", тем не менее, обжаловал участие других компаний в закупках, условия закупки, допуск конкурентов к аукциону.

На рассмотрении комитета еще 5 жалоб на общую сумму порядка 3 млрд грн. Речь о текущем среднем ремонте на участках 76 - 134 км автодороги Благовещенское - Николаев, подъездах к аэропорту "Херсон", ряде участков на дороге Высокополье - Большая Александровка - Берислав (Николаевская область) (например, тендеры 1, 2, 3).