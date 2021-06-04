СБУ предупредила ввоз в Украину химикатов из России, произведенных на заводе из списка санкций СНБО

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты. Его произвели на одном из российских предприятий, к которому применены экономические и ограничительные санкции СНБО.

Сотрудники спецслужбы установили, что химрастворитель организаторы уже переправляли в адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области. Во время проверки оперативной информации и таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Его отправили обратно в Россию.

Злоумышленники вновь попытались ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано Московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции не распространяются.

Сейчас цистерна с метилацетатом изъята.