Компанії Амірханяна блокують через АМКУ будівництво доріг ще на 6 млрд грн

Компанії підсанкційного Араіка Амірханяна продовжують блокувати через Антимонопольний комітет України дорожні тендери. Зараз мова йде про тендери на суму 6 млрд грн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані системи Prozorro.

Так, за даними Prozorro, з кінця квітня і станом на середину червня компанія фігурує як учасник в декількох десятках тендерів на загальну суму близько 9,5 млрд грн.

Крім того, нещодавно одна з компаній Амірханяна, раніше відома як "Дорлідер", яка не брала участі в торгах з 2016 року, повернулася на ринок публічних закупівель дорожньо-будівельних робіт під ім'ям "Південьдортех" (код ЄДРПОУ 32863396). Це сталося відразу після того, як проти Амірханяна Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції.

Наразі по жодному з публічних тендерів підприємство Амірханяна не подає документів, які б доводили відповідність її базовим вимогам. Зокрема, мова йде про підтвердження достатньої кількості дорожньої техніки, кваліфікованого персоналу, досвіду роботи на великих об'єктах.

Компанія також не надає базової банківської гарантії, що є обов'язковою умовою для виконання робіт на такого роду об'єктах.

Видання зазначає, що "Південьдортех" подає документи тільки щоб отримати статус учасника торгів і мати можливість оскаржити тендерну документацію, дії замовника будівництва, подані конкурентами документи.

Станом на 16 червня АМКУ вже задовольнив як мінімум 4 скарги компанії Аміханяна, заблокувавши таким чином капітальний ремонт дороги Кропивницький - Платонове в Миколаївській області (76-119 км) (тут і тут), поточний середній ремонт 10 км дороги Херсон-Нова Каховка-Генічеськ під'їзд до Херсона, а також дороги Федорівка-Рибаківка-База відпочинку "Лугове" (25 км в Миколаївській області). Загальна сума робіт, які заблоковані "завдяки" діям АМКУ і компанії Амірханяна - 3,2 млрд грн. Будучи відхиленим від участі в тендерах, "Південьдортех", проте оскаржив участь інших компаній у закупівлях, умови закупівлі, допуск конкурентів до аукціону.

На розгляді комітету ще 5 скарг на загальну суму близько 3 млрд грн. Мова про поточний середній ремонт на ділянках 76 - 134 км автодороги Благовіщенське - Миколаїв, під'їздах до аеропорту "Херсон", ряді ділянок на дорозі Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав (Миколаївська область) (наприклад, тендери 1, 2, 3).